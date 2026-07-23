По информации клиники, состояние раненого вчера в Батуми мужчины тяжелое, он находится на управляемом дыхании

23.07.2026 14:41





Состояние раненого в Батуми 30-летнего мужчины тяжелое.



Как сообщили в университетской клинике Батуми «IPN», молодой мужчина находится в отделении реанимации на управляемом дыхании, он был прооперирован.



«У 30-летнего мужчины были пулевые ранения конечностей и в области живота. Ему была проведена сложная операция. В настоящее время он находится в отделении реанимации, его состояние оценивается как тяжёлое», - сообщили в клинике.



Напомним, вчера на улице Пиросмани в Батуми молодой мужчина был тяжело ранен в результате стрельбы из огнестрельного оружия. По словам очевидцев, подозреваемый скрылся с места происшествия, предположительно, на мопеде.



На данный момент по данному факту никто не задержан.



Как сообщили в Министерстве внутренних дел, расследование ведётся по двум статьям УК Грузии - 19.108 и 236, что подразумевает попытку умышленного убийства и незаконное приобретение- хранение огнестрельного оружия.





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