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По информации клиники, состояние раненого вчера в Батуми мужчины тяжелое, он находится на управляемом дыхании
23.07.2026 14:41
Состояние раненого в Батуми 30-летнего мужчины тяжелое.
Как сообщили в университетской клинике Батуми «IPN», молодой мужчина находится в отделении реанимации на управляемом дыхании, он был прооперирован.
«У 30-летнего мужчины были пулевые ранения конечностей и в области живота. Ему была проведена сложная операция. В настоящее время он находится в отделении реанимации, его состояние оценивается как тяжёлое», - сообщили в клинике.
Напомним, вчера на улице Пиросмани в Батуми молодой мужчина был тяжело ранен в результате стрельбы из огнестрельного оружия. По словам очевидцев, подозреваемый скрылся с места происшествия, предположительно, на мопеде.
На данный момент по данному факту никто не задержан.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел, расследование ведётся по двум статьям УК Грузии - 19.108 и 236, что подразумевает попытку умышленного убийства и незаконное приобретение- хранение огнестрельного оружия.
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