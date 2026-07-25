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Обвиняемому по факту насилия в отношении Онисе Окриашвили избран залог в размере 5 000 лари, он освобожден из зала суда
25.07.2026 13:59
В качестве меры пресечения обвиняемому по факту насилия в отношении юмориста Онисе Окриашвили избран залог в размере 5 000 лари. Он был освобождён из зала суда.
Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде залога в размере 5 000 лари.
По данным расследования, проведённого Министерством внутренних дел Грузии, ночью 22 июля 2026 года в Тбилиси обвиняемый применил физическое насилие в отношении Онисе Окриашвили из-за оскорбления в адрес грузинского писателя Нодара Думбадзе. Обвиняемый несколько раз ударил Окриашвили по голове и различным частям тела, причинив физическую боль.
Правоохранители задержали обвиняемого спустя несколько часов после происшествия. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 126 Уголовного кодекса Грузии (насилие).
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