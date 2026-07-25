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Мебония: Причиной масштабного отключения электроэнергии стало отключение ЛЭП «Имерети»


25.07.2026   14:02


Причиной масштабного отключения электроэнергии в Грузии стало отключение линии электропередачи «Имерети» напряжением 500 кВ, заявил директор Ингури ГЭС Леван Мебония.

По его словам, после отключения линии был нарушен режим работы энергосистемы, что привело к ее полному распаду.

«Эта линия не находится в моем ведении. Сейчас мы подключаем энергоблоки, напряжение уже подано, и электроснабжение вскоре будет полностью восстановлено.

Основная нагрузка от Ингури ГЭС передается в энергосистему до Зестафони. По этой линии проходил очень большой объем мощности. Когда она отключилась, режим работы был нарушен, и вся энергосистема распалась. Сейчас мы занимаемся ликвидацией последствий аварии», — заявил Мебония в телефонном комментарии телеканалу Pirveli.

По информации «Государственной электросистемы Грузии», к 10:15 электроснабжение было полностью восстановлено по всей территории страны. Аварийное отключение произошло около 08:00 утра. Аналогичный масштабный сбой произошел 24 июля, когда по всей территории Грузии также было зафиксировано аварийное отключение электроэнергии.


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