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Мебония: Причиной масштабного отключения электроэнергии стало отключение ЛЭП «Имерети»
25.07.2026 14:02
Причиной масштабного отключения электроэнергии в Грузии стало отключение линии электропередачи «Имерети» напряжением 500 кВ, заявил директор Ингури ГЭС Леван Мебония.
По его словам, после отключения линии был нарушен режим работы энергосистемы, что привело к ее полному распаду.
«Эта линия не находится в моем ведении. Сейчас мы подключаем энергоблоки, напряжение уже подано, и электроснабжение вскоре будет полностью восстановлено.
Основная нагрузка от Ингури ГЭС передается в энергосистему до Зестафони. По этой линии проходил очень большой объем мощности. Когда она отключилась, режим работы был нарушен, и вся энергосистема распалась. Сейчас мы занимаемся ликвидацией последствий аварии», — заявил Мебония в телефонном комментарии телеканалу Pirveli.
По информации «Государственной электросистемы Грузии», к 10:15 электроснабжение было полностью восстановлено по всей территории страны. Аварийное отключение произошло около 08:00 утра. Аналогичный масштабный сбой произошел 24 июля, когда по всей территории Грузии также было зафиксировано аварийное отключение электроэнергии.
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