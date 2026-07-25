Суд в Тбилиси отпустил под залог нападавшего на стендап-комика Онисе Окриашвили

25.07.2026 15:03





Тбилисский городской суд избрал залог в размере 5 тысяч лари в качестве меры пресечения для 39-летнего Нико Хурцилава, обвиняемого в избиении стендап-комика и оппозиционного активиста Онисе Окриашвили.



Обвиняемого освободили прямо из зала заседаний. Во дворе суда его бурными аплодисментами встретили десятки активистов и сторонников правящей партии «Грузинская мечта».



О мере пресечения в виде залога перед судом ходатайствовала сама прокуратура.



Нападение на Онисе Окриашвили произошло 22 июня возле его дома в тбилисском районе Ваке. Судя по кадрам с места, нападавших было несколько, однако в тот же вечер в полицию с повинной явился только Нико Хурцилава. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 126 УК Грузии («насилие»). Прокуратура до сих пор не сообщала о задержании или идентификации других участников избиения.



Инциденту предшествовала масштабная кампания травли в проправительственных СМИ, а также на аффилированных Facebook- и TikTok-страницах. Поводом стал фрагмент стендап-шоу от 12 июля, вырезанный из контекста: в ходе импровизации Окриашвили приводя абсурдный пример того, кого гипотетически мог бы «ненавидеть» вымышленный персонаж, упомянул классика грузинской литературы Нодара Думбадзе.



За три дня до нападения, 19 июля, комик записал видеообращение, в котором пояснил абсурдный характер шутки и заявил, что подвергается организованному травле.



Находясь в изоляторе, Нико Хурцилава распространил письмо, в котором фактически признал вину, а насилие попытался оправдать «защитой грузинской культуры»:

«Бывают моменты, когда бездействие — куда большее преступление, чем действие. Пусть меня накажут, хорошо, но давайте сделаем как-то так, чтобы не прощать этим действительно агентам подобные антигрузинские действия и не дать им отравлять будущие поколения со смешками да хихиканьем, проникающим к нам антигрузинским ядом», — говорилось в его обращении.



Представители правящей партии «Грузинская мечта» отреагировали на инцидент с явной симпатией к нападавшему. Депутат парламента Дито Самхарадзе публично заявил о готовности лично поручиться за Хурцилава в суде. Осуждение самого факта насилия со стороны функционеров партии власти носило в основном формальный характер.



Следствие по делу о нападении на артиста продолжается.



Новости-Грузия

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