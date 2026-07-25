Задержаны руководители стройкомпании, оставившей без квартир до сотни семей в Кутаиси

25.07.2026 15:03





Следственная служба Минфина Грузии задержала руководителей строительной компании Skyfort, которая оставила без квартир более 90 семей в Кутаиси, присвоив их деньги.Информацию распространяет пресс-служба ведомства.



Под стражу по решению суда взяли бывшего и нынешнего директора компании — К.К. и К.А. Следствие утверждает, что они злоупотребили служебным положением, присвоили деньги дольщиков и мошенническим путем завладели чужим имуществом.



История началась еще в 2016 году, когда мэрия Кутаиси выдала Skyfort разрешение на строительство многоквартирного дома на улице Бараташвили. Завершить проект компания должна была к февралю 2019 года, однако стройка остановилась.



По версии следствия, 91 покупатель полностью или частично оплатил квартиры, однако полученные от них 1 258 332 доллара и 411 897 лари руководство компании не направило на строительство, а присвоило.



На этом, как утверждают следователи, схема не закончилась. После того как все площади распродали, компания, по данным следствия, продала несуществующие 1 287 квадратных метров еще 15 покупателям, получив дополнительно около 430 тысяч долларов.



Общий ущерб, причиненный гражданам, следствие оценивает в 1 688 374 доллара и 411 897 лари.



Расследование ведут по статьям о мошенничестве, присвоении или растрате имущества, а также незаконном использовании арестованного имущества. В случае признания виновными обвиняемым грозит от 7 до 11 лет лишения свободы.



В Следственной службе заявили, что устанавливают возможных других участников преступной схемы.





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