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Задержаны руководители стройкомпании, оставившей без квартир до сотни семей в Кутаиси
25.07.2026 15:03
Следственная служба Минфина Грузии задержала руководителей строительной компании Skyfort, которая оставила без квартир более 90 семей в Кутаиси, присвоив их деньги.Информацию распространяет пресс-служба ведомства.
Под стражу по решению суда взяли бывшего и нынешнего директора компании — К.К. и К.А. Следствие утверждает, что они злоупотребили служебным положением, присвоили деньги дольщиков и мошенническим путем завладели чужим имуществом.
История началась еще в 2016 году, когда мэрия Кутаиси выдала Skyfort разрешение на строительство многоквартирного дома на улице Бараташвили. Завершить проект компания должна была к февралю 2019 года, однако стройка остановилась.
По версии следствия, 91 покупатель полностью или частично оплатил квартиры, однако полученные от них 1 258 332 доллара и 411 897 лари руководство компании не направило на строительство, а присвоило.
На этом, как утверждают следователи, схема не закончилась. После того как все площади распродали, компания, по данным следствия, продала несуществующие 1 287 квадратных метров еще 15 покупателям, получив дополнительно около 430 тысяч долларов.
Общий ущерб, причиненный гражданам, следствие оценивает в 1 688 374 доллара и 411 897 лари.
Расследование ведут по статьям о мошенничестве, присвоении или растрате имущества, а также незаконном использовании арестованного имущества. В случае признания виновными обвиняемым грозит от 7 до 11 лет лишения свободы.
В Следственной службе заявили, что устанавливают возможных других участников преступной схемы.
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