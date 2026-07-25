В Тбилиси изъяли почти 31 кг марихуаны и подпольные теплицы — задержаны четверо

25.07.2026 14:02





Сотрудники Патрульной полиции Тбилиси задержали четырех человек по обвинению в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере, культивировании наркосодержащих растений и содействии их сбыту. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.



Среди задержанных как граждане Грузии, так и иностранцы.



В ходе обысков в квартирах, автомобилях и по месту проживания обвиняемых полицейские изъяли крупную партию веществ, включая метадон, высушенную марихуану и около 31 килограмма растений каннабиса.



Кроме того, они ликвидировали подпольные теплицы, где фигуранты выращивали наркосодержащие растения, а также изъяли материалы, использовавшиеся для фасовки и подготовки наркотиков к продаже.



Следствие ведется по нескольким статьям Уголовного кодекса Грузии, связанным с наркотиками. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.





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