Гоциридзе: Криптофермы потребляют около 6% электроэнергии Грузии

25.07.2026 14:01





Оппозиционный политик и бывший президент Национального банка Грузии Роман Гоциридзе утверждает, что криптомайнинговые предприятия разрушают энергосистему Грузии, пользуются необоснованными налоговыми и энергетическими льготами и фактически обслуживают интересы бизнес-клана правящей партии.



«Энергетику разрушает паразитическая криптоиндустрия, доля которой в доходах страны практически равна нулю, тогда как ее влияние на экономику резко отрицательное. Любая энергоемкая отрасль имеет право на существование, если работает в условиях конкуренции и приносит прибыль. Криптомайнинговые предприятия в Грузии существуют лишь потому, что находятся в тепличных условиях: они полностью освобождены от налогов и получают электроэнергию на льготных условиях. Без этих преференций они моментально прекратили бы существование. Это вампиры, которые высасывают ресурсы энергетики и государственного бюджета.



Еще одна особенность этих предприятий заключается в том, что они работают круглосуточно, зимой и летом, создавая постоянную нагрузку на энергосистему. Следствием этого становятся участившиеся аварии. В Грузии они потребляют около 6% всей произведенной электроэнергии, а если учитывать потребление Абхазии, этот показатель еще выше. В общей сложности речь идет примерно об 1 миллиарде киловатт-часов – это больше, чем годовое потребление электроэнергии Батуми.



За всеми криптофермами стоят представители бизнес-клана «Грузинской мечты», а крупнейшая криптоферма в районе Глдани была основана Бидзиной Иванишвили.



Майнинг криптовалют в свободных индустриальных зонах необходимо немедленно запретить», — написал Гоциридзе.





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