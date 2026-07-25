Суд арестовал обвиняемого в убийстве 17-летнего подростка в центре Тбилиси

25.07.2026 14:00





Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для 42-летнего Николоза Капанадзе, который, как предполагается, расстрелял машину с подростками в центре Тбилиси и напал на полицейских при задержании.



Из-за состояния здоровья обвиняемого — при задержании он получил травму, в результате которой врачам пришлось ампутировать ему фалангу пальца — заседание суда было выездным. Оно проходило прямо в клинике имени Александре Аладашвили. Сообщается, что Капанадзе переведут в пенитенциарное учреждение уже сегодня.



Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры, просившей об аресте. Адвокат обвиняемого Ираклий Абсандзе перед началом процесса заявил, что защита не планирует просить об освобождении под залог, назвав такую просьбу «алогичной».

«Если я даже попрошу оставить его без меры пресечения, это будет алогично. Для него лучше находиться в специальном учреждении. Как вы себе представляете, что произойдет, если его выпустят под залог?» — заявил адвокат.



По словам Абсандзе, в деле достаточно доказательств, подтверждающих совершение деяния, а сам Капанадзе на данном этапе пользуется правом на молчание и не дает показаний.



После того, как в пятницу в больничной палате Капанадзе официально предъявили обвинения, адвокат усомнился во вменяемости своего подзащитного и сообщил о назначении психиатрической экспертизы:

«Из-за его психического состояния я бы не сказал, что он полностью осознавал инкриминируемые ему действия. В связи с этим будет проведена соответствующая медицинская экспертиза… С моей точки зрения, его действия вызывают сомнения в том, отдавал ли он себе отчет».



Капанадзе инкриминируют преступления по четырем статьям УК, в том числе в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, покушении на убийство трех человек, незаконном ношении огнестрельного оружия и покушении на убийство сотрудника полиции. Совокупность предъявленных обвинений предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.



По версии следствия, вечером 22 июля на улице Акакия Шанидзе в центре Тбилиси между Капанадзе и четырьмя молодыми людьми произошла словесная перепалка. Когда они сели в автомобиль и попытались уехать, обвиняемый несколько раз выстрелил по машине из пистолета Glock 34, который, как утверждает прокуратура, незаконно носил при себе.



В результате стрельбы 17-летний Николоз Гунашвили получил смертельное ранение и позже скончался в больнице. Еще двое молодых людей были ранены. Кроме того, пуля задела женщину, оказавшуюся поблизости.

По данным следствия, спустя несколько часов во время задержания Капанадзе забаррикадировался в своем доме и пытался открыть огонь по прибывшим сотрудникам полиции из пистолета Glock и винтовки Armalite. Как утверждает прокуратура, довести умысел до конца он не смог, поскольку был обезоружен.



Трагедия вызвала огромный резонанс в Грузии не только из-за своей жестокости, но и из-за обстоятельств, предшествовавших ей.



Мать задержанного, Додо Одишария, после произошедшего призналась журналистам, что на протяжении четырех лет умоляла полицию изъять у ее сына оружие из-за его неадекватного поведения и вспышек агрессии. Ранее Капанадзе проходил лечение в психиатрической клинике и привлекался за домашнее насилие.



Адвокат подтвердил, что оружие хранилось у Капанадзе законно, однако разрешения на ношение у него не было.





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