Нарколог Зураб Сихарулидзе бьет тревогу

28.07.2026 10:49





Нарколог Зураб Сихарулидзе бьет тревогу. По его словам, в Telegram-каналах появился и активно распространяется новый, очень мощный синтетический каннабиноид (вещество типа «спайс») Его также продают под названием K2.



«Это не обычная марихуана. Такие вещества могут быть намного сильнее и намного опаснее. Их употребление связано с серьезными рисками для здоровья.



Возможные последствия:

• сильная тревога и панические атаки;

• галлюцинации и психоз;

• агрессия;

• судороги;

• потеря сознания;

• затруднение дыхания;

• в некоторых случаях – даже смерть.



Самое опасное то, что пользователь часто даже не знает, что за вещество он принимает, так как состав "спайса" постоянно меняется. И также его курят с другими стимуляторами, такими как мефедрон, альфа-ПВП и т.д., что еще более усугубляет состояние.



Если у вас или у кого-либо из ваших близких после употребления такого вещества началось странное поведение, помутнение сознания, судороги или проблемы с дыханием – немедленно вызовите 112.



Пожалуйста, поделитесь этой информацией. Даже один репост может помочь спасти чью-то жизнь».





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