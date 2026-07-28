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Нарколог Зураб Сихарулидзе бьет тревогу
28.07.2026 10:49
Нарколог Зураб Сихарулидзе бьет тревогу. По его словам, в Telegram-каналах появился и активно распространяется новый, очень мощный синтетический каннабиноид (вещество типа «спайс») Его также продают под названием K2.
«Это не обычная марихуана. Такие вещества могут быть намного сильнее и намного опаснее. Их употребление связано с серьезными рисками для здоровья.
Возможные последствия:
• сильная тревога и панические атаки;
• галлюцинации и психоз;
• агрессия;
• судороги;
• потеря сознания;
• затруднение дыхания;
• в некоторых случаях – даже смерть.
Самое опасное то, что пользователь часто даже не знает, что за вещество он принимает, так как состав "спайса" постоянно меняется. И также его курят с другими стимуляторами, такими как мефедрон, альфа-ПВП и т.д., что еще более усугубляет состояние.
Если у вас или у кого-либо из ваших близких после употребления такого вещества началось странное поведение, помутнение сознания, судороги или проблемы с дыханием – немедленно вызовите 112.
Пожалуйста, поделитесь этой информацией. Даже один репост может помочь спасти чью-то жизнь».
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