Кобахидзе: Мы особо ценим, что Китай всегда рассматривает Грузию как равного и уважаемого партнера

28.07.2026 10:46





Наши общие стремления создали прочную основу для дальнейшего развития отношений между Грузией и Китаем, а за последние несколько лет наше партнёрство перешло на новый этап, - об этом, выступая на мероприятии, посвящённом завершению дипломатической миссии посла Китая в Грузии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Как отметил Кобахидзе, после установления стратегического партнёрства в 2023 году сотрудничество между Грузией и Китаем ещё больше углубилось в политической, экономической и гуманитарной сферах.



«В этом году мы вывели наши отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства, что открыло новые возможности для дальнейшего расширения политического и экономического сотрудничества. Новый этап в наших отношениях нашёл отражение и в экономическом взаимодействии. В последние годы торговля между двумя странами стабильно растёт. Китай является третьим по величине торговым партнёром Грузии и вторым по значимости рынком для грузинского экспорта. Безвизовый режим значительно способствовал увеличению числа посетителей. Этот растущий интерес сопровождается активизацией авиасообщения — сегодня три китайские авиакомпании выполняют регулярные рейсы в Грузию, что создаёт новые возможности для туризма, бизнеса и инвестиций», — заявил премьер-министр.



По его словам, открытие прямого авиасообщения между Тбилиси и Шанхаем ещё больше укрепило взаимосвязанность, сблизило страны и сделало поездки более доступными.



«Эти ощутимые результаты свидетельствуют о том, что наше партнёрство приносит реальную пользу обеим сторонам. Мы особо ценим то, что Китай неизменно рассматривает Грузию как равноправного и уважаемого партнёра. В то время как международные отношения нередко характеризуются двойными стандартами, такой подход заслуживает особой оценки. Суть дипломатии заключается в формировании доверия, открытии каналов для диалога, поиске общих интересов и строительстве мостов, которые дают нашим народам возможность сотрудничать друг с другом. В этом контексте хочу выразить особую благодарность послу Чжоу Цяню. Ваши личные усилия и поддержка сыграли важную роль в существенном углублении грузино-китайских отношений в последние годы. Желаю вам успехов в дальнейшей деятельности и надеюсь, что Грузия всегда останется страной, которую вы будете вспоминать с теплотой», — заявил Ираклий Кобахидзе.





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