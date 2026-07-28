В Грузии приостановили регистрацию примерно 3 тысяч лекарственных препаратов

28.07.2026 11:01





В Грузии приостановили регистрацию примерно 3 тысяч лекарственных препаратов. В основном это касается лекарств, произведённых в странах бывшего СССР, но ограничения затронули и некоторые лекарства из Азии, в частности, из Индии и Бангладеш, а также отдельные европейские препараты.



Причина — новые требования к качеству: с октября 2025 года в Грузии запрещён импорт лекарственных субстанций без европейского сертификата GMP. Теперь производители должны подтверждать соответствие стандартам не только самого препарата, но и веществ, из которых он производится.



В Ассоциации фармацевтических компаний объясняют, что часть производителей не смогла вовремя предоставить необходимые документы, поэтому регистрация их препаратов была временно остановлена.



При этом в ассоциации отвергают обвинения, что компании намеренно убирают с рынка дешёвые лекарства. По словам представителей отрасли, доступные по цене препараты, которые сейчас ещё продаются, это запасы, ввезённые до введения новых правил.



Часть лекарств уже вернула регистрацию после предоставления необходимых документов. Однако некоторые производители из отдельных стран пока не могут выполнить новые требования, поэтому их препараты не импортируются.



В Ассоциации фармкомпаний заявляют, что несмотря на масштаб изменений, дефицита лекарств в стране не возникло, для снятых с регистрации препаратов на рынке есть альтернативы.





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