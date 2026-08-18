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В аэропорту Тбилиси задержан разыскиваемый FBI
18.08.2026 11:25
Грузинские правоохранители задержали в международном аэропорту Тбилиси лицо, разыскиваемо Федеральным бюро расследований США (FBI) за поддержку деятельности террористических организаций.
Об этом сообщило Министерство внутренних дел.
По данным МВД, мужчина разыскивался по обвинениям в сговоре с целью оказания материальной поддержки иностранной террористической организации, оказании материальной поддержки и попытке оказания поддержки.
«Сотрудники Департамента центральной криминальной полиции Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры Грузии в рамках совместной декларации, оформленной с представителями Госдепартамента США, в результате тесной двусторонней координации с Федеральным бюро расследований (FBI) задержали гражданина США и Республики Узбекистан, находившегося в международном розыске правоохранительными органами США.
Мужчина разыскивался по обвинениям в сговоре с целью оказания материальной поддержки иностранной террористической организации, оказании материальной поддержки и попытке оказания поддержки.
Сотрудники Управления розыска Главного управления по борьбе с организованной преступностью департамента криминальной полиции задержали данное лицо в международном аэропорту Тбилиси, по прилету в Грузию из одной из стран.
По данным правоохранительных органов США, с целью оказания поддержки иностранной террористической организации разыскиваемый сформировал в США группировку, с той же целью создал и возглавлял сеть финансовой помощи. Лидер и члены данной группировки оказывали активную материально-техническую и финансовую поддержку террористическим организациям в Сирии, в том числе «Исламскому государству».
Кроме того, задержанный призывал различных лиц отправляться сражаться в Сирию и предлагал им помощь в этом. В настоящее время в отношении задержанного проводятся предусмотренные законом экстрадиционные процедуры.
Министерство внутренних дел Грузии уже много лет успешно сотрудничает с правоохранительными органами США в борьбе с различными категориями преступлений», - говорится в информации.
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