Жертвами семейного насилия в Грузии за полгода стали более 3 тысяч женщин и почти 600 мужчин

18.08.2026 12:01





Официальный статус жертвы семейного насилия в Грузии с 1 января по 30 июня 2026 года получили 3 032 женщины и 573 мужчины,



Возбуждено 1 641 уголовное дело по статье "Семейное насилие", из которых раскрыто 87,9%.



По формам в анти-лидерах "психологическое насилие" - 3 599 случаев. "Физическое насилие" - 913. В ряде случаев члены семьи становились жертвами разных форм насилия одновременно.



* Семейное насилие относится в Грузии к уголовным преступлениям и регулируется статьей 126¹ УК и законом "О пресечении насилия в семье, защите и оказании помощи жертвам насилия в семье". Эта норма наказывает за физическое, психологическое или экономическое насилие между членами семьи, причинившее боль или страдания, но не повлекшее серьезных травм. Наказание: общественные работы и/или лишение свободы до года. Если насилие подтверждено в отношении беременной женщины, несовершеннолетнего, инвалида, беспомощного члена семьи - лишение свободы до трех лет.



В случае серьезных травм, убийств применяются соответствующие общие статьи УК, а факт семейного насилия становится отягчающим обстоятельством.





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