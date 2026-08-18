Для проекта «Правительственного городка» в Тбилиси создана спецкомиссия

18.08.2026 12:31





Для беспрепятственной реализации инфраструктурных проектов в рамках строительства «Правительственного городка» в Тбилиси создана специальная межведомственная комиссия. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает агентство BPN.



Согласно документу, комиссию возглавит сам премьер-министр. Спикеру парламента Грузии предложено войти в состав в статусе заместителя председателя комиссии, а вторым заместителем назначен министр инфраструктуры.



В состав комиссии также войдут:



Министры: иностранных дел; по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты; экономики и устойчивого развития; культуры; охраны окружающей среды и сельского хозяйства; образования, науки и молодежи; а также государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия.



Руководители местных и других ведомств: мэр Тбилиси, глава администрации правительства, начальник Специальной службы государственной охраны, руководитель департамента эффективности правительства и исполнительный директор Муниципального фонда развития (МФР). Секретарем комиссии назначен представитель МФР.



Каковы основные задачи комиссии?



В соответствии с положением межведомственная комиссия наделяется широкими полномочиями. В число ее ключевых функций входят:



определение приоритетов и очередности работ при строительстве «Правительственного городка»;

согласование проектных решений и дизайна;

оперативное решение проблемных вопросов, возникающих в ходе реализации проектов;

при необходимости — выработка рекомендаций по внесению изменений в договоры, заключенные по итогам государственных тендеров.

Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии возложено на Муниципальный фонд развития Грузии.



Полномочия созданной комиссии будут прекращены после того, как все запланированные в рамках «Правительственного городка» инфраструктурные мероприятия будут завершены в полном объеме.



Постановление вступило в силу сразу после опубликования.



К сведению: объявленный Муниципальным фондом развития 9 января текущего года тендер на строительство «Правительственного городка» стоимостью 4,463 млн лари не состоялся.



Речь шла о закупке услуг по подготовке генерального плана и эскизных проектов «Правительственного городка» на территории по улице Гедеванишвили (бывшая «Арсенальная гора») в тбилисском районе Чугурети.



Что касается причин отмены тендера, то, согласно закупочной документации, члены комиссии сочли целесообразным пересмотреть техническое задание конкурса.



Напомним, что правящая партия «Грузинская мечта» планировала строительство «Правительственного городка» еще в 2017 году. Занимавший тогда пост премьер-министра Георгий Квирикашвили заявлял, что комплекс разместится в районе Ортачала.



Проект предполагал объединение всех министерств в едином пространстве, что должно было вывести обслуживание физических и юридических лиц на качественно новый уровень.



Однако позже, в 2019 году, Натия Турнава (на тот момент министр экономики) заявила, что реализация проекта больше не рассматривается из-за смены приоритетов правительства. В декабре прошлого года стало известно, что «Правительственный городок» решено возводить не в Ортачала, а в Чугурети.





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