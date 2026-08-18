Кобахидзе: Каждое государство действует в соответствии со своими национальными интересами

18.08.2026 12:13





»Каждое государство действует в соответствии со своими национальными интересами, поэтому ни у кого не должно быть иллюзий, что одно государство действует на благо другого и жертвует своими интересами в его пользу. Такова реальность, которая лежит в основе международной политики», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге в администрации правительства.



По словам премьера, государства дружат, сотрудничают и партнёрствуют там и тогда, где и когда это соответствует их интересам.



«В связи с 18-й годовщиной августовской войны 2008 года в последнее время было сделано немало заявлений и оценок, вызвавших серьёзную дискуссию в обществе. Особенно примечательными были попытки наряду с оценкой событий 2008 года рассматривать исторические решения царя Ираклия II с позиций сегодняшних политических и идеологических взглядов. Именно на фоне этих заявлений и развернувшейся вокруг них дискуссии считаю необходимым рассуждать, учитывая исторические и сегодняшние реалии, о государственных интересах, вызовах, стоящих перед Грузией, и тех решениях, которые определяли и определяют судьбу нашей страны.



Начнём с того, что с момента формирования государств и до сегодняшнего дня каждое государство прежде всего действует в соответствии со своими национальными интересами. Поэтому ни у кого не должно быть иллюзий, что одно государство действует на благо другого и жертвует своими интересами в его пользу. Именно такова реальность, которая лежит в основе международной политики. Государства стремятся использовать отношения друг с другом для реализации и укрепления собственных интересов. Иногда это происходит в форме сотрудничества, а иногда — посредством принуждения, политического, экономического или иного влияния.



Таков один из фундаментальных принципов международных отношений, формула без исключений, которая действует на протяжении всей истории существования государств. Поэтому, хотим мы этого или нет, должны принять эту реальность и смотреть на международную политику без иллюзий, поскольку государства дружат, сотрудничают и партнёрствуют там и тогда, где и когда это соответствует их интересам», — заявил премьер.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





