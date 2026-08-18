Кобахидзе: Мы привержены цивилизационному выбору Ираклия II

18.08.2026 12:19





»Ираклий II принял принципиальное решение, основанное на религии и вере, и это был его цивилизационный выбор. Сегодня мы остаёмся верны этому цивилизационному выбору, хотим быть частью традиционного западного христианского мира, и именно на этом, в том числе, основано наше стремление к Евросоюзу», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге в администрации правительства.



По словам премьера, стремление Грузии к интеграции в европейское пространство также является результатом мудрого решения, которое в своё время принял Ираклий II.



«Что касается »Георгиевского трактата», здесь есть главная общая оценка — с какой мотивацией действовал Ираклий II, тогдашний правитель Грузии, когда заключал этот трактат, и, в конечном итоге, какие результаты страна получила от этого трактата. Именно исходя из результатов следует оценивать этот шаг Ираклий II.



Это было очень болезненное решение — это был договор с империей. Российская империя была империей со своими субъективными политическими интересами и устремлениями, поэтому Ираклий II учитывал и существовавшие риски. В конечном итоге эти риски реализовались, однако в целом страна получила определённые результаты благодаря шагу, который тогда сделал Ираклий II. Эти результаты подтверждают, что его шаг был безальтернативным и мудрым.



Тогда фактически был сделан цивилизационный выбор. Сегодня этот термин часто используется, и выбор Ираклия II в то время также был цивилизационным выбором. На протяжении десятилетий наша христианская страна была вассалом мусульманского государства. Тогда Ираклий II принял принципиальное решение, основанное на религии и вере, и это был его цивилизационный выбор.



В конечном итоге этот выбор принёс нашей стране конкретный результат. То, что сегодня Грузия является суверенным, независимым государством, то, что наш народ сохранился. Демографическая ситуация в конце XVIII века была крайне тяжёлой. То, что наша страна сохранилась с демографической точки зрения, и то, что сегодня мы являемся независимым, суверенным государством, основанным на традиционных европейских ценностях и европейской культуре, — это именно заслуга прагматичного решения, принятого Эрекле II.



Конечно, риски существовали, и впоследствии они реализовались. Когда небольшая страна имеет дело с большой империей, которая действует исходя из собственных политических интересов, риски существуют сами по себе. В конечном итоге следует судить по результатам, и результат заключается в том, что благодаря этому шагу Ираклия II Грузия тогда выжила. То, что сегодня Грузия является христианской страной, основанной на европейской культуре, — это именно заслуга этого шага.



Что касается сегодняшней ситуации, сегодня мы остаёмся верны этому цивилизационному выбору. Мы хотим быть частью традиционного западного христианского мира, и именно на этом основано наше стремление, в том числе, к Европейскому союзу. Это наш выбор.



Когда у нас есть амбиция интегрироваться в европейское пространство, это также является заслугой того мудрого решения, которое в своё время принял наш великий царь», — заявил премьер.







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