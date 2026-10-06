В Грузии изъяты наркотики на 14 млн лари — задержаны граждане Украины

06.10.2026 13:14





Департамент полиции Имерети совместно с Генпрокуратурой Грузии пресек деятельность крупной международной наркогруппировки. В ходе масштабной спецоперации из оборота изъяли почти 40 кг наркотиков, стоимость которых на «черном рынке» превышает 14 млн лари.



Во вторник МВД объявило, что по делу задержали двух иностранных граждан, проживавших на съемной квартире в Кутаиси. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.



Задержанию предшествовала большая оперативная работа: правоохранители отследили маршруты перемещения подозреваемых и установили схему, по которой они снабжали оптовыми партиями наркотиков Имерети и Аджарию.



Предполагается, что в лесных массивах наркоторговцы прятали крупногабаритные партии. Далее к тайникам приходили «закладчики», которые забирали оптовые объемы, фасовали их на мелкие дозы и разносили по локациям для конечных покупателей.



Иностранцев взяли в селе Баноджа Цхалтубского муниципалитета. При личном досмотре, а также в местах указанных тайников полицейские изъяли в общей сложности 12 кг метадона и почти 28 кг гашиша.



Как передает «Рустави 2», задержанные — граждане Украины. Их соседи из Кутаиси рассказывают журналистам, что иностранцы вели закрытый образ жизни и не вступали в контакты ни с кем из них.



После задержания оба гражданина Украины воспользовались правом на молчание и отказываются давать показания.



Прокуратура уже официально предъявила им обвинение по фактам незаконного приобретения, хранения и содействия сбыту наркотиков в особо крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору (ст. 260 и 260-кварта УК Грузии). По решению суда обоих отправили в заключение на время следствия.



Полиция продолжает оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить остальных участников и организаторов этой международной сети.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





