В Турции задержали журналистку за репортаж о правах ЛГБТ в Грузии

06.10.2026 13:14





В Турции в рамках масштабной государственной операции «Семейная безопасность» арестовали известную независимую журналистку Тубу Текерек. Как сообщает агентство Bianet, поводом для уголовного преследования по статье о «порнографии» и «распространении непристойных материалов» стал репортаж, написанный из Тбилиси перед парламентскими выборами в Грузии 2024 года.



Текерек задержали в Стамбуле в середине сентября и под конвоем доставили в Анкару. Суд санкционировал ее арест вместе с руководящим составом Kaos GL — одной из крупнейших и старейших правозащитных организаций Турции, которая занимается проблемами ЛГБТК+.

Материал, который силовики признали основаниями для ареста, вышел 26 октября 2024 года под заголовком: «Быть ЛГБТК+ на выборах в Грузии: «Я чувствую себя одновременно героем и персонажем антиутопии»».



В своем репортаже Текерек анализировала спорную законодательную инициативу правящей партии «Грузинская мечта» «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», гомофобную риторику, использовавшуюся предвыборным штабом властей, и условия, в которых оказалась глава местной организации Tbilisi Pride Тамар Джакели.



В полиции журналистке заявили, что репортаж «наносит вред нравственности и несовершеннолетним».



«Это абсолютно бессмысленное обвинение, не имеющее под собой никаких оснований! В 2024 году я ездила в Грузию перед выборами и делала материалы для множества изданий. Для Kaos GL я написала один гонорарный репортаж. Я выполняла исключительно свою журналистскую работу. Правда все равно выйдет наружу», — передала Текерек через адвоката из изолятора.



Арест Текерек вызвал жесткую реакцию Союза журналистов Турции (TGS) и международных правозащитников. Они потребовали ее немедленного освобождения, назвав дело прямым нападением на свободу слова.

Задержание журналистки за освещение грузинской политики происходит на фоне весьма специфического дипломатического контекста. На прошлой неделе в Тбилиси побывал министр национального образования Турции Юсуф Текин. Он провел встречу с премьером Ираклием Кобахидзе и подписал с грузинским коллегой Гиви Миканадзе соглашение о сотрудничестве в сфере образования.



Турецкий министр выступил с громкой декларацией, заявив, что образовательный союз Анкары и Тбилиси призван «навсегда положить конец нарушениям прав человека, войнам и укрепить демократию в регионе».



Новости-Грузия

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