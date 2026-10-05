В Польше создают центр для беженцев из Литвы на случай нападения России

05.10.2026 21:54





Из Литвы, Латвии и Эстонии в Польшу могут эвакуировать не менее одного миллиона человек, если Россия решит напасть на страны Балтии. Об этом сообщает RMF24, передает "Европейская правда".



В городе Лаздияй, недалеко от польской границы, создается центр для беженцев. Процедура их приема была отработана во время недавних учений в Литве. Эти вопросы, в частности, обсудили министры внутренних дел Литвы и Польши.



"В планы эвакуации людей из Литвы, Латвии и Эстонии в Польшу в случае эскалации угрозы со стороны России включено не менее одного миллиона человек", – сказал министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас.



Как добавил глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский, польские планы эвакуации теперь будут обновлены после масштабных учений гражданской обороны в Литве, которые завершились в субботу.



Министры сообщили, что Подляское воеводство возьмет на себя наибольшую нагрузку по приему беженцев. Впрочем, эти сценарии все еще уточняются.



"Мы должны готовиться к различным кризисным ситуациям. Литва естественным образом лежит на пути в Европейский Союз, поэтому мы также должны быть готовы к этому", – отметил Кервинский.



Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш уверяет, что Польша готова помочь Литве с эвакуацией в случае российского нападения.



Напомним, Польша готовит закон о так называемом "предвоенном положении", который должен определить правила действий в ситуации, когда страна формально ещё не находится в состоянии войны, но уровень угрозы уже значительно выше, чем в мирное время.





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