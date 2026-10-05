Рубио прокомментировал призыв РФ к иностранным дипломатическим миссиям покинуть Киев

05.10.2026 21:50





Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя призыв РФ к иностранным дипломатам покинуть Киев, заявил, что в Госдепе регулярно анализируют безопасность каждой дипломатической миссии в мире, однако на данный момент посольство в столице Украины продолжает работать.



Как пишет "Европейская правда", об этом Рубио сказал в комментарии журналистам 5 октября.



Глава дипломатии США отметил, что россияне уже несколько месяцев обращаются с аналогичным призывом к иностранным дипломатам относительно их работы в Киеве.



"Послушайте, у нас там есть посольство, и мы сами будем решать, безопасно ли им там находиться или нет… Они (россияне. – Ред.) уже несколько месяцев предупреждают дипломатов, чтобы те уезжали, и я не думаю, что для кого-то является неожиданностью то, что Киев подвергается атакам. Думаю, это всем хорошо понятно", – сказал Рубио.



Как он добавил, США ежедневно анализируют безопасность каждой дипломатической миссии в мире.



"Если возникает угроза, на которую, по нашему мнению, нужно реагировать изменением позиции, мы это сделаем. До сих пор мы этого там (в Киеве. – Ред.) не делали", – сказал Рубио.



Министерство иностранных дел России призвало иностранцев, в частности персонал дипломатических миссий, покинуть Киев и пригрозило новыми массированными ударами по украинской столице.



Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заверила, что все посольства стран Европейского Союза продолжают работать в Киеве, несмотря на российские угрозы.



То же самое подчеркнули и в МИД Польши.



Ранее в Еврокомиссии также отреагировали на угрозы РФ и заявили, что ЕС и впредь будет поддерживать Украину и все больше усиливать давление на страну-агрессора.





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