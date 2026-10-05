Строительство нового здания в Хашури до сих пор даже не началось

05.10.2026 21:49





Около 300 учеников государственной школы №4 в Хашури уже пять лет остаются без собственного школьного здания. При этом работы, необходимые для строительства новой школы, всё ещё находятся на стадии рассмотрения и начнутся не раньше ноября.



Сейчас речь идёт пока даже не о строительстве нового здания, а о демонтаже незавершённой железобетонной конструкции, находящейся на территории школы. После её сноса участок должны освободить для будущего строительства.



В документах Агентства государственных закупок обнаружено заявление Фонда муниципального развития о проведении демонтажных работ в порядке «неотложной необходимости».



Особенно примечательно объяснение этой срочности: в документации указано, что «ситуация неотложной необходимости возникла после того, как было установлено, что строительство школы было приостановлено примерно на пять лет».



Таким образом, спустя пять лет ожидания на участке пока только готовятся демонтировать недостроенную конструкцию, чтобы в дальнейшем приступить к строительству новой школы.





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