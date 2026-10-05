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Мост, соединяющий районы Вашлиджвари и Дигоми, открыли в Тбилиси
05.10.2026 21:18
На улице Тетри Дукани в Тбилиси открыли новый автомобильный мост через реку Дигмура, сообщили в мэрии. Он соединяет Вашлиджвари и Дигоми. Движение на этом участке полностью восстановили.
Детали. Старый металлический мост длиной 64 метра был серьезно поврежден, ездить по нему стало опасно. Грузовикам и крупногабаритному транспорту проезд периодически закрывали. Мост полностью разобрали и на его месте построили железобетонный.
«Я не могу назвать этот проект реконструкцией. По сути, мост полностью демонтировали и построили новый», — сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе.
На новом мосту появился тротуар, которого раньше не было. Проект обошелся в 4 миллиона лари.
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