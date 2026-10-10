Прокуратура: Факт сексуального насилия над осужденным Георгием Давитадзе не подтвердился

10.10.2026 12:31





Прокуратура Грузии завершила текущее расследование по факту возможного сексуального насилия в отношении осужденного Георгия Давитадзе, содержащегося в тюрьме № 6 в Рустави. Соответствующее заявление распространила прокуратура Грузии.



Как отмечается в заявлении ведомства, полученные доказательства свидетельствуют о том, что во время личного обыска Георгия Давитадзе в комнате для деэскалации в отношении него не было совершено никакого насилия или преступного действия.



«В связи с этим было принято решение о прекращении расследования по уголовному делу. Полученные в ходе расследования доказательства были рассмотренны, и они однозначно подтверждают недостоверность информации, предоставленной следствию Георгием Давитадзе. Она существенно противоречит неоспоримым доказательствам, собранным по делу. Поэтому 9 октября 2026 года расследование по делу было прекращено в связи с отсутствием состава преступления», — говорится в заявлении.





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