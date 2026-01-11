В Батуми задержан гражданин Турции

11.01.2026 11:53





В Батуми сотрудники Главного управления Департамента центральной криминальной полиции Аджарии МВД Грузии задержали гражданина Турции Дж. К. 1973 года рождения, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола.



Указанную информацию распространяет МВД Грузии.



«Осужденный в Турецкой республике по фактам пресечения свободы и угроз разыскивался по красному циркуляру с ноября 2025 года.



В настоящее время в отношении задержанного проводятся процедуры по экстрадиции, предусмотренные законом»,- говорится в заявлении МВД Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





