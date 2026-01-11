Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Батуми задержан гражданин Турции


11.01.2026   11:53


В Батуми сотрудники Главного управления Департамента центральной криминальной полиции Аджарии МВД Грузии задержали гражданина Турции Дж. К. 1973 года рождения, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола.

Указанную информацию распространяет МВД Грузии.

«Осужденный в Турецкой республике по фактам пресечения свободы и угроз разыскивался по красному циркуляру с ноября 2025 года.

В настоящее время в отношении задержанного проводятся процедуры по экстрадиции, предусмотренные законом»,- говорится в заявлении МВД Грузии.


