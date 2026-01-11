|
|
|
В Батуми задержан гражданин Турции
11.01.2026 11:53
В Батуми сотрудники Главного управления Департамента центральной криминальной полиции Аджарии МВД Грузии задержали гражданина Турции Дж. К. 1973 года рождения, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола.
Указанную информацию распространяет МВД Грузии.
«Осужденный в Турецкой республике по фактам пресечения свободы и угроз разыскивался по красному циркуляру с ноября 2025 года.
В настоящее время в отношении задержанного проводятся процедуры по экстрадиции, предусмотренные законом»,- говорится в заявлении МВД Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна