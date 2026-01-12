Правозащитники сообщили о более чем 500 погибших во время протестов в Иране

Во время протестов в Иране погибли больше 500 человек, сообщило Reuters со ссылкой на базирующуюся в США правозащитную организацию HRANA (Human Rights Activists News Agency).



В числе погибших, по данным правозащитников, 490 демонстрантов и 48 сотрудников сил безопасности. Помимо этого, за две недели протестов были задержаны более 10600 человек.



Официальные иранские власти не сообщали число погибших и раненых в ходе демонстраций. Reuters отметило, что не смогло независимо проверить данные HRANA.



В воскресенье, 11 января, власти Ирана объявили трехдневный траур «в честь мучеников, погибших в сопротивлении Соединенным Штатам и сионистскому режиму», о чем сообщили государственные СМИ страны.



Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран начинает «переступать красные линии» в связи с жестким подавлением протестов. В связи с этим Соединенные Штаты рассматривают «очень решительные варианты» действий, добавил глава Белого дома.



«Мы рассматриваем это очень серьезно. Военные изучают ситуацию, и мы рассматриваем несколько очень жестких вариантов. Мы примем решение», — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One.



Протесты в Иране начались в декабре 2025 года из-за скачка цен и ухудшения экономической ситуации в стране. Сначала на улицы выходили мелкие предприниматели, но позже к митингам присоединились и другие слои населения. После этого экономические требования трансформировались в политические.





