Проповедь в мечети Марнеули посвятили аятолле Хаменеи
07.02.2026 22:50
Главной темой проповеди, прошедшей на этой неделе в мечети Имама Али в Марнеули, стал Верховный лидер Исламской Республики Иран, аятолла Али Хаменеи.
В четверг, 5 февраля, проповедь проводил Хаджи Хаджиев — ахунд мечети Имама Али, также известной как Красная мечеть, то есть «учитель», знаток религиозного закона. Он вел молитву на фоне постера аятоллы Хаменеи.
У некоторых из собравшихся в зале также были демонстративно подняты постеры Али Хаменеи.
Фотографии и информацию распространила страница в Facebook «Фонда Имама Али» — некоммерческого (непредпринимательского) юридического лица, зарегистрированного в реестре в 2024 году. Директор фонда — Амиль Халилов, передает грузинская служба Радио Свобода.
«Во время проповеди обсуждались такие вопросы, как признание Верховного лидера, повиновение ему и его защита», — пишет фонд.
Согласно тому же источнику, Хаджи Хаджиев [в официальных документах его имя указано как Гаджи Гаджиев] также говорил о Палестине и Газе:
«Он указал на убийство тысяч невинных людей, лишение их пищи, воды и медикаментов и призвал всех людей всегда быть на стороне угнетённых и противостоять угнетателям», — пишет «Фонд Имама Али».
В конце октября 2023 года в Марнеули около 100 человек вышли на акцию в поддержку палестинцев; акция солидарности переросла в поддерживающую военную группировку «Хамас», антисемитскую и антизападную демонстрацию; шествие возглавлял Хаджи Хаджиев.
