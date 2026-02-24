|
В Рустави обнаружены гробницы IV-V веков
24.02.2026 10:51
В городе Рустави, недалеко от Тбилиси, в ходе работ по восстановлению дороги на прибрежной улице обнаружены гробницы IV-V веков, по предварительным оценкам.
«Сделано еще одно открытие, подтверждающее великую историю города», — заявила мэр города Нино Лацабидзе.
Исторический музей Рустави уже предоставил информацию Агентству культурного наследия Грузии, и группа археологов в ближайшее время приступит к изучению территории.
«Дорожные работы по второму периметру дороги, вдали от обнаруженного захоронения, будут продолжены под наблюдением археологов», — заявила градоначальница.
Напомним, в июле 2025 года в крепости Рустави археологами был обнаружен уникальный боевой комплект IX–X веков — железный шлем с лицевой защитой и кольчужный панцирь. Это находку назвали редчайшей: она сочетает византийские и персидские элементы и стала первым подобным комплексом на Южном Кавказе.
