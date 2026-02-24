|
Бочоришвили встретилась с Генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе
24.02.2026 11:29
Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встретилась с Генеральным секретарём Совет Европы Аленом Берсе.
По информации Министерства иностранных дел Грузии, стороны обсудили сотрудничество между Грузией и Советом Европы, а также актуальные вопросы, находящиеся в повестке дня организации.
Была подчеркнута поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках Совета Европы, а также необходимость поддерживать на высоком уровне в повестке дня организации вопросы, связанные с российско-грузинским конфликтом.
В ходе встречи внимание было уделено текущим внутриполитическим процессам в стране, а также обсуждена ситуация в регионе.
