Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бочоришвили встретилась с Генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе


24.02.2026   11:29


Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встретилась с Генеральным секретарём Совет Европы Аленом Берсе.

По информации Министерства иностранных дел Грузии, стороны обсудили сотрудничество между Грузией и Советом Европы, а также актуальные вопросы, находящиеся в повестке дня организации.

Была подчеркнута поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках Совета Европы, а также необходимость поддерживать на высоком уровне в повестке дня организации вопросы, связанные с российско-грузинским конфликтом.

В ходе встречи внимание было уделено текущим внутриполитическим процессам в стране, а также обсуждена ситуация в регионе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна