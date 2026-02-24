Посол ЕС подтвердил получение информации от властей Грузии по терминалу Кулеви

24.02.2026 12:54





Мы получили от грузинских властей очень детальную информацию по инфраструктуре, являющейся предметом нашей обеспокоенности. Нас также заверили, что эта инфраструктура не будет использоваться для обхода санкций, - заявил посол Европейского союза в Грузии Павел Герчинский, комментируя ситуацию вокруг порта Кулеви.



Посол пояснил, что в настоящий момент он не может сказать, будет ли предоставленных разъяснений достаточно для того, чтобы в отношении указанного порта не были введены санкции.



«Могу подтвердить, что обсуждение 20-го пакета санкций продолжается. На данный момент единогласие не достигнуто. Также могу подтвердить, что мы получили от властей Грузии очень детальную информацию относительно инфраструктуры, которая вызывает нашу обеспокоенность. Нас заверили, что эта инфраструктура не будет использоваться для обхода санкций. Будет ли предоставленная информация и аргументация достаточной для государств-членов, чтобы не вводить санкции в отношении данной конкретной инфраструктуры, - на данном этапе сказать не могу. Искренне надеюсь, что государства-члены вскоре достигнут единогласия по 20-му пакету санкций. Разумеется, мы будем очень внимательно следить за соответствием Грузии международным санкциям», - заявил посол ЕС в Грузии.



Порт Кулеви в Грузии может попасть под санкции Европейского Союза. Как сообщает грузинская служба Радио Свобода, в рамках подготовки 20-го пакета санкций против России, предложенного Европейской комиссией, рассматривается возможность включения порта Кулеви в список объектов, подпадающих под ограничения. В частности, предлагается ввести ограничения для 43 дополнительных судов «теневого флота» России, запретить оказание технических услуг танкерам с российским сжиженным природным газом и ограничить транзакции с четырьмя конкретными портовыми терминалами, включая порт Кулеви.



Согласно документу Европейской комиссии, санкции по порту Кулеви обосновываются тем, что порт используется для морских перевозок сырой нефти и нефтепродуктов, произведённых в России или экспортируемых российскими судами, практикующими нерегулярные и высокорисковые схемы транспортировки. Подобные меры предлагаются также для одного из портов в Индонезии.





