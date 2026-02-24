Папуашвили: Интересы Великобритании — это интересы британцев, а не грузинского народа

«В четвёртую годовщину начала войны в Украине британский посол призывает Грузию ввести санкции против России», — об этом в социальной сети пишет председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Председатель парламента прокомментировал заявление посла Соединённого Королевства в Грузии Гаррет Уорд, в котором говорилось: «Никто не просит Грузию открыть второй фронт. Это дезинформация. Мы говорим, что Грузия может выполнить свою роль в рамках европейских санкций».



По словам Шалвы Папуашвили, введение санкций означает эскалацию с Россией, а эскалация ведёт к войне, в которой страна окажется одна.



«В четвёртую годовщину начала войны в Украине британский посол призывает Грузию ввести санкции против России. Следует чётко сказать: введение санкций означает эскалацию с Россией. А эскалация — это война, в которой мы окажемся одни. Для развязывания войны иногда достаточно не камня, а просто крика. Этот фильм мы уже неоднократно видели и знаем, к чему ведёт следование чужим советам. Четыре года назад, в первые дни начала войны, было чётко заявлено, что введение Грузией санкций против России не входит в национальные интересы страны, и Грузия никому за это не должна извиняться. Интерес Британии — это интерес британцев, а не грузинского народа. То, что «никто не просит Грузию открыть второй фронт» — лишь риторика, потому что факты говорят об обратном. Жертвовать другими ради своих интересов неправильно и несправедливо, особенно когда знаешь, что жертва для эскалации приведёт к войне», — написал Шалва Папуашвили.







