Зурабишвили выступила с обращением по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с обращением по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.



По её словам, Грузия разделяет трагедию Украины, но при этом важно подчеркнуть, что война не проиграна Украиной, а фактически проиграна Россией, которая не смогла достичь своих военных целей.



«Дорогой Владимир, дорогие украинские друзья, сегодня, 24 февраля, хочу разделить с вами этот очень тяжёлый момент, отмечающий четыре года бесконечной войны. За это время вы показали, насколько храбрым и стойким является украинский народ и как вы можете выдержать всё, что принес российский империализм. Мы разделяем эту трагедию с вами, однако также знаем, что эту войну вы не проиграли; фактически, Россия её проиграла и не смогла достичь своих военных целей. Четыре года спустя эта якобы великая империя не смогла поставить вас на колени, и это огромный успех. Желаю, чтобы мир наступил как можно скорее, но настоящий мир возможен только тогда, когда будут уважены воля украинского народа, суверенитет и территориальная целостность Украины», — подчеркнула Зурабишвили.



Она также напомнила, что для Грузии февраль имеет особое историческое значение: 25 февраля 1921 года Россия напала на Грузию, аналогично нападению на Украину 24 февраля 2022 года. Зурабишвили подчеркнула необходимость видеть окончание российской оккупации не только в Украине, но и в Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье и везде, где Россия пересекает свои границы.



«Слава Украине!» - завершила своё обращение бывший президент.



По данным Центра стратегических и международных исследований, с февраля 2022 по декабрь 2025 года в результате войны со стороны России погибло и было ранено 1,2 миллиона человек, из которых около 325 000 — погибшие. Со стороны Украины — 500 000–600 000 человек пострадало и погибло, в том числе около 140 000 погибших.





