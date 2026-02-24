Великобритания ввела санкции против грузинских пропагандистских телеканалов «Имеди» и «POSTV»

Великобритания ввела санкции против телекомпаний - «Имеди» и «POSTV», - указанную информацию распространяет правительство Объединенного королевства.



По сообщению британского правительства, в отношении «Имеди» и «POSTV» введены санкции как «организаций, вовлеченных в распространение российской дезинформации».



Напомним, что сегодня Великобритания расширила список санкций в отношении России.





