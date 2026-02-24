|
|
|
Великобритания ввела санкции против грузинских пропагандистских телеканалов «Имеди» и «POSTV»
24.02.2026 13:24
Великобритания ввела санкции против телекомпаний - «Имеди» и «POSTV», - указанную информацию распространяет правительство Объединенного королевства.
По сообщению британского правительства, в отношении «Имеди» и «POSTV» введены санкции как «организаций, вовлеченных в распространение российской дезинформации».
Напомним, что сегодня Великобритания расширила список санкций в отношении России.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна