Посол Франции: Грузия — часть усилий по ослаблению военной машины России, но надо быть активнее

24.02.2026 14:32





Посол Франции в Грузии Оливье Курто на вопрос, прослеживаются ли какие-либо признаки того, что Грузия пытается избежать режима санкций, введенного ЕС в отношении России, заявил, что Грузия является частью усилий Запада по ослаблению военной машины России: российская экономика медленно рушится. По его словам, Грузия должна проявлять большую активность.



«<…Метафорически в грузинских и французских домах> есть трещины, есть дыры, и мы должны заполнить их одну за другой вместе с грузинскими властями, и это то, что мы делаем вместе, чтобы избежать обхода санкций. В этих коллективных усилиях, частью которых является Грузия, конечно, важно и поставлено на карту то, что мы видим, как российская экономика медленно рушится: мы видим снижение налоговых поступлений от продажи нефти, и эти усилия будут продуктивными только в том случае, если они будут систематическими и долгосрочными.



Это единственный способ ослабить российскую военную машину, и Грузия, очевидно, является частью этих усилий, и мы абсолютно точно хотим, чтобы Грузия была еще более активной в этих усилиях, как мы и пытаемся делать. Это коллективные усилия. Речь не идет об указаниях той или иной страны, а об активной совместной работе, потому что это — наша безопасность», — заявил Курто.



На вопрос, есть ли у Запада какие-либо сомнения в том, что Грузия в настоящее время помогает России, поскольку от партнеров страны слышится много заявлений по этому вопросу, посол ответил:



«Мы слышим много заявлений, но мы должны сохранять спокойствие и холодный рассудок в этих вопросах. Грузия действительно сотрудничает со всеми западными странами, пытаясь избежать любого обхода санкций. Мы продолжим работать с ними, чтобы устранить пробелы, если они существуют».



Посол Франции заявил, что Россию следует сдерживать в Украине, Молдове и в Грузии, где 20% вашей территории оккупировано, «и поэтому Грузия лучше, чем кто-либо, знает цену любого компромисса с Россией».



По его словам, Европа сейчас является главной державой, которая помогает Украине финансово и военным путем. Это должно быть продлено, и его необходимо расширять.



«Сейчас, совместно с коалицией заявителей, мы создаем нечто инновационное, что будет важно для завтрашней безопасности Европы и Грузии. Таким образом, у Европы нет плана «Б» в отношении Грузии. Мы, с помощью наших партнеров, постараемся приобщить эту страну к нашей безопасности», — заявил Оливье Курто.





