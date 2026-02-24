Ираклий Заркуа: Оппозиция должна молиться, чтобы мы не назначили досрочные выборы

24.02.2026 13:23





«Оппозиция должна молиться, чтобы мы не назначили досрочные выборы. Они обнулены, бесстыдны, бессовестны и лишены всякого рейтинга», — заявил председатель комитета парламента по вопросам диаспоры Ираклий Заркуа.



По его словам, никаких оснований и предпосылок для проведения досрочных выборов не существует.



«Мы приводим избирательное законодательство в соответствие с международной практикой. Когда вы приглашаете международного наблюдателя, он не должен быть представителем местной или вчера созданной организации, которая просто получает бейдж. Иностранец должен быть старше 18 лет. Оппозиции следует молиться, чтобы мы не назначили досрочные выборы. Они обнулены, бесстыдны, бессовестны и лишены всякого рейтинга. Если бы мы провели досрочные выборы, мы получили бы значительно больше голосов, чем имеем сейчас. Для досрочных выборов нет ни оснований, ни предпосылок. Им каждый день следует молиться, чтобы досрочные выборы не были назначены. Выборы состоятся в 2028 году, пусть готовятся», — заявил Заркуа.



На вчерашнем заседании бюро парламента была инициирована поправка в «Избирательный кодекс». Согласно проекту, правила фотосъёмки, видеозаписи и аудиомониторинга на заседании избирательной комиссии будут определяться решением ЦИК. Также с учётом изменений международным наблюдателем может быть только иностраный гражданин, достигший 18 лет.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





