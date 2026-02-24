Германия, Франция и Великобритания никогда не призывали Грузию к открытию второго фронта - послы

Посол Германии Петер Фишер, посол Франции Оливье Курто и посол Великобритании Гарет Уорд в 4-ю годовщину начала российско-украинской войны опубликовали совместное заявление, в котором выразили убежденность в том, что Грузия может сыграть важную роль в укреплении европейской безопасности, продолжая ограничивать доступ к российскому военному оружию, принимая решительные меры против любых попыток обходить международные санкции.



Дипломаты отметили, что Грузия также может внести свой вклад, продолжая усилия по предотвращению импорта из теневого флота России, который пытается обойти санкции и представляет серьезную угрозу безопасности на море.



В заявлении говорится, что установление справедливого и устойчивого мира в Украине, а также соблюдение принципов суверенитета в Европе будут способствовать обеспечению долгосрочной стабильности и мирного будущего для Грузии.



В годовщину войны РФ против Украины дипломаты намерены выступить в Тбилиси с речью на конференции, проводимой совместно с посольством Украины.



Послы подчеркивают, что по-прежнему полны решимости оказывать Украине конкретную и долгосрочную поддержку в борьбе с агрессивной войной России и укреплении устойчивости Украины.



«Наши принципы ясны: суверенитет Украины должен быть защищен; Украина должна быть в состоянии защитить себя; и Украина должна принимать решения о будущем Украины. Ни одно решение по Европе не может быть принято без участия европейцев. Границы не должны изменяться силой.



Поэтому мы поддерживаем мирную инициативу президента Трампа и призываем Россию добросовестно участвовать в мирных усилиях и прекратить нападения на гражданское население Украины. Москва заявляет, что стремится к миру, в то время как ее неоднократные удары по гражданской инфраструктуре Украины свидетельствуют об отказе России вести переговоры об урегулировании войны», — читаем в заявлении.



Дипломаты отметили и военную помощь Украине, которая была собрана после встречи контактной группы из 50-ти представителей в феврале этого года: около 45 миллиардов долларов, отметив, что к 2026 году уже согласовано выделение около 35 миллиардов долларов.



«Мы продолжим поддерживать Украину и усилим экономическое давление на Россию, чтобы она, наконец, прекратила бомбардировки и согласилась на немедленное и всеобъемлющее прекращение огня. На этой неделе ЕС и Великобритания введут дополнительные санкции, которые затронут российский экспорт энергоносителей и корабли теневого флота», — говорится в тексте.



Послы подчеркивают, что «полностью осознают» глубокое воздействие на население Грузии оказывает вторжение РФ в Украину. И утверждения «Мечты» о «втором фронте», по их словам, — ошибка и дезинформация.



«Грузины знают о боли, причиненной российским вторжением и оккупацией 20% их территории. Утверждение о том, что Германия, Франция или Великобритания призвали Грузию открыть второй фронт в этом конфликте, ошибочно и является дезинформацией. Мы по-прежнему решительно поддерживаем суверенитет Грузии и ее право самостоятельно принимать решения в области безопасности. В этом контексте мы продолжаем сотрудничать с силами обороны Грузии в рамках НАТО, чтобы укрепить их обороноспособность от потенциальной агрессии и внести свой вклад в обеспечение безопасности на Южном Кавказе и в Европе», — подчеркнули послы, аккредитованные в стране.



Дипломаты Германии, Франции и Великобритании также указывают на поддержку Грузией Украины и ее европейских партнеров по линии защиты принципов суверенитета, а также в осуждении российской агрессии, в поддержке попыток привлечь Россию к ответственности за нарушения прав человека и укреплении международных стандартов ядерной безопасности.



«Грузия является членом Контактной группы по обороне Украины, которую мы возглавляем, и поскольку Россия пытается использовать в качестве зимнего оружия атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, мы приветствуем решение правительства Грузии передать Украине генераторы стоимостью 1,5 миллиона лари.



Мы убеждены, что Грузия может сыграть важную роль в укреплении европейской безопасности, продолжая ограничивать доступ к российскому военному оружию, принимая решительные меры против любых попыток соблюдать международные санкции и обходить их.



Грузия также может внести свой вклад, продолжая усилия по предотвращению импорта из теневого флота России, который пытается обойти санкции и представляет серьезную угрозу безопасности на море», — подчеркивается в заявлении послов.



Далее говорится о том, что, придавая приоритетное значение восстановлению отношений с евроатлантическими партнерами и пытаясь уменьшить зависимость от российской нефти, Грузия может укрепить свою безопасность, суверенитет и снизить свою уязвимость перед давлением России.



Германия, Франция и Великобритания подчеркивают, что Россия не является надежным энергетическим партнером, и диверсификация энергетических ресурсов поможет защитить суверенитет и свободу Грузии и внесет вклад в достижение более широкой цели Европы — энергетической устойчивости.



«Мы готовы сотрудничать с Грузией по этим важнейшим вопросам. Несмотря на то, что мы видим, какую высокую цену каждый день платит украинский народ в борьбе с российской агрессией, мы знаем, что безопасность грузинского народа по-прежнему находится под угрозой со стороны того же агрессора», — говорится в заявлении.



В заключении дипломаты подчеркивают, что установление справедливого и устойчивого мира в Украине, а также соблюдение принципов суверенитета в Европе «будут способствовать обеспечению долгосрочной стабильности и мирного будущего для Грузии».





