Кобахидзе: Ежегодно в университеты должны поступать около 14 400 студентов

24.02.2026 12:37





Если в целом посмотреть на данные, выявленные анализом рынка труда, то, исходя из них, ежегодно в университеты должны поступать примерно 14 400 студентов, - заявил на презентации результатов исследования рынка труда премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Как отметил глава правительства, сближение с потребностями рынка труда будет происходить поэтапно.



«Если строго следовать текущей реальности и требованиям рынка труда, показатель составляет 14 400. Однако при окончательном распределении квот мы рассчитали пятилетнюю перспективу и также учли существующие обстоятельства.



Например, если взять сферу права: сейчас поступают 3 600 человек, тогда как спрос составляет примерно 700 юристов. Но спрос со стороны абитуриентов настолько высок, что его нельзя игнорировать. Соответственно, мы приняли решение поэтапно приблизиться к показателю 700 - не резко, чтобы не вызвать серьёзного дисбаланса между ожиданиями абитуриентов и объёмом приёма.



Мы решили переходить к оптимальным показателям постепенно: с 3 600 сокращаем не сразу до 700, а до 1 500, и далее баланс будет обеспечиваться поэтапно.



Есть и такие случаи, когда спрос выше, чем нынешнее количество зачисленных. Однако существуют и другие проблемы системы высшего образования, например, дефицит высококвалифицированного академического персонала. Исходя из этого, в таких направлениях мы решили постепенно, из года в год, увеличивать число зачисленных до оптимального уровня.



У нас есть данные, согласно которым оптимальным было бы зачисление 14 400 студентов. Однако с учётом всех упомянутых факторов в итоге будет объявлен приём на 21 300 мест. Таким образом, мы на 50% превышаем тот оптимальный показатель, который показал анализ рынка труда. Поэтапно мы должны обеспечить полное сближение между потребностями рынка труда и показателями приёма студентов», - заявил Ираклий Кобахидзе.





