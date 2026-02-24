Кобахидзе: Спрос на рабочую силу с высшим образованием составляет 64 095 человек

Спрос на рабочую силу с высшим образованием для трудоустройства в публичном и частном секторах в совокупности составляет 64 095 человек, - указанное заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе презентации исследования рынка труда, на которой присутствовали также преподаватели университетов.



По его словам, наибольший спрос на рынке труда наблюдается на учителей средней школы и менеджеров по продажам и маркетингу.



«Мы изучили рост спроса на занятых в пятилетней перспективе и количество людей, которым требуется высшее образование для выхода на рынок труда. Этот показатель составляет 64 095 человек. Из них потребность в 42 316 выпускниках приходится на частный сектор, а в 21 779 - на государственный сектор. В эти данные включён также ожидаемый показатель замещения кадров.



Что касается спроса на высшее образование по профессиональным группам, то здесь лидируют следующие профессии: учителя средней школы - 6 149; менеджеры по продажам и маркетингу - 4 761; помощники медсестер - 2 781; врачи-специалисты - 2 701; менеджеры по строительству - 1 710; программисты - 1 691; преподаватели профессионального образования - 1 655; инспекторы строительного надзора - 1 299; электротехники - 1 124; менеджеры по снабжению и дистрибуции - 1 008. Таким образом, исследование показало, что именно по этим профессиям наблюдается наибольший спрос на рынке труда», - заявил Кобахидзе.





