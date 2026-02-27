|
Какие штрафы предусмотрены за нарушение правил содержания домашних животных
27.02.2026 15:37
Тбилисский сакребуло утвердил правила содержания и владения домашними животными на территории столицы. Постановлением определены нормы ухода, регистрации и ответственности владельцев.
Действующие и планируемые к введению штрафы, по данным Bpn.ge:
• Нарушение правил содержания и владения — 500 лари (вступит в силу с 1 июля);
• Отсутствие обязательной прививки от бешенства — 500 лари;
• Препятствование изъятию безнадзорного/бесхозяйного/пристроенного животного для стерилизации/кастрации, вакцинации или тестирования на бешенство — 500 лари;
• Отсутствие регистрации/идентификации — 1 500 лари;
• Нарушение требований о стерилизации/кастрации — 1 500 лари;
• Разведение без разрешения муниципалитета — 3 000 лари;
• Оставление (выброс) животного— для физ.лица 5 000 лари, для юр.лица 10 000 лари (с 1 января 2027 года);
• Содержание большого количества животных (собирание) — влечёт конфискацию животных (вступит в силу с 1 июля 2026 года);
• Предоставление места для собачьих боёв — физ.лицо 25 000 лари, юр.лицо 30 000 лари + конфискация животного;
• Организация и/или проведение боёв животных — физ.лицо 30 000 лари, юр.лицо 35 000 лари + конфискация животного.
Штрафы за нарушение правил перемещения домашних животных:
• Вход с животным в школы, детсады, вузы, другие образовательные учреждения, и больницы (кроме исключений по закону) — 50 лари;
• Выгул собаки без поводка или намордника в местах общественного скопления людей, в том числе на бульваре, в парке или сквере (кроме специально отведённых мест) — 150 лари;
• Проезд в общественном транспорте с домашним животным без поводка или намордника, а в случае кошки или собаки мелкой породы на руках — без поводка, намордника, переноски или специального контейнера/сумки — 150 лари (с 1 июля 2026 года).
Штрафы за нарушение требований к разведению домашних животных:
• Разведение с нарушением правил, установленных законом «О домашних животных» — 1 000 лари;
• Разведение без регистрации, предусмотренной законом — 5 000 лари.
• Нарушение моратория на разведение собак — 10 000 лари.
