В Грузии задержан российский художник при подаче заявления на убежище
02.03.2026 22:05
Как сообщили в Ассоциации Адвокатов России за Права Человека, в Грузии при подаче заявление на убежище был задержан российский художник и скульптор по металлу Константин Рачковский.
Как рассказали в Ассоциации, утром 02 марта 2026 года Константин Рачковский приехал в село Марткопи для подачи заявление на получения убежища, однако после того, как мужчина передал свой загранпаспорт сотрудникам миграционной службы, вместо выдачи бланков заявления к нему вышли люди в штатском, которые без объяснения причин посадили художника в машину, не предоставляя переводчика и не сообщая, куда его везут, вывезли из села Марткопи. Последнее местоположение, которое успел передать Константин Рачковский - Департамент миграции Министерства иностранных дел Грузии» по адресу Тбилиси, улица Михаила Гахокидзе, 16, начиная с 12.08 тбилисского времени мужчина перестал выходить на связь, в 18.15 по тбилисскому времени на телефоне Константина включился мессенджер и тут же связь пропала, связаться с ним не удалось.
Как рассказала адвокат Светлана Шкрябай, до настоящего времени не удалось связаться с МВД Грузии и получить информацию о реальном месте нахождения Константину Рачковского и причине его задержания. От вмешательства в ситуацию с задержанием гражданина РФ в Грузии при подаче заявления об убежище отказался Уполномоченный по правам человека в Грузии, представители УВКБ ООН в Грузии и партнеры ООН в Грузии.
В настоящее время адвокат направила жалобу в ЕСПЧ по правилу 39 в связи с задержанием россиянина при подаче прошения о предоставлении убежища в Грузии.
