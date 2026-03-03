Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Пожар произошел в головном офисе банка «Либерти»


03.03.2026   11:43


Банк «Либерти» распространяет заявление в связи с пожаром, произошедшим в здании его головного офиса.

Согласно этой информации, огонь вспыхнул в шахте вспомогательного лифта. Пожар был обнаружен и локализован «на раннем этапе, оперативно и благодаря своевременному реагированию соответствующих служб».

В результате инцидента никто не пострадал.

«Пожар не распространился на офисные помещения. Поврежден фасад левого края здания. Данное пространство физически отдалено от остальной части здания и не представляет угрозы для операционного функционирования здания.

Работе банка опасность не угрожает и процесс обслуживания продолжится бесперебойно.

При необходимости мы оперативно предоставим общественности дополнительную информацию», - говорится в заявлении.


