Пожар произошел в головном офисе банка «Либерти»

03.03.2026 11:43





Банк «Либерти» распространяет заявление в связи с пожаром, произошедшим в здании его головного офиса.



Согласно этой информации, огонь вспыхнул в шахте вспомогательного лифта. Пожар был обнаружен и локализован «на раннем этапе, оперативно и благодаря своевременному реагированию соответствующих служб».



В результате инцидента никто не пострадал.



«Пожар не распространился на офисные помещения. Поврежден фасад левого края здания. Данное пространство физически отдалено от остальной части здания и не представляет угрозы для операционного функционирования здания.



Работе банка опасность не угрожает и процесс обслуживания продолжится бесперебойно.



При необходимости мы оперативно предоставим общественности дополнительную информацию», - говорится в заявлении.





