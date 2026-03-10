Служба миграции депортировала из Грузии 74 иностранных гражданина

10.03.2026 11:08





Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел в тесном сотрудничестве с соответствующими подразделениями министерства в результате принятых в последние дни мер депортировали из Грузии 74 иностранных гражданина.



В результате комплексных мер, принятых Департаментом миграции, из страны были депортированы следующие граждане: Азербайджан, Беларусь, Египет, Туркменистан, Индия, Иордания, Нигерия, Россия, Армения, Узбекистан, Казахстан, Чехия, Китай и Турция – всего 74 человека.



В соответствии с действующим законодательством депортированным лицам был запрещен въезд в страну.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





