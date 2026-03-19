В связи с похоронами Католикоса-Патриарха изменена схема движения транспорта к прилегающей к собору Святой Троицы территории
19.03.2026 19:23
Мэрия Тбилиси сообщает, что в связи с похоронами Католикоса-Патриарха всея Грузии, Его Святейшества и Блаженства Илии II, движение транспорта на территории прилегающей к кафедральному собору Святой Троицы будет ограничено до 22 марта включительно.
По их информации, также изменяется схема движения муниципального транспорта, курсирующего в этом районе.
Маршрутные такси: №434, №478, №479, №522 и №576, которые двигались в сторону станции метро «Авлабари» через улицы Саингило, Гумбри и Самрекло, будут с улицы Саингило направляться в сторону улицы Давида Цимакурадзе, после чего через улицы Джорджа Буша, Леха Качиньского и проспекта Кетеван Мепе будут соединяться со станцией метро «Авлабари».
В обратном направлении указанные маршрутные такси будут двигаться к улице Саингилос через площадь Авлабари, улицы Никифоре Ирбахи, Александра Цурцумия, Григола Кобахидзе, Марткопи и переулок Марткопи, после чего продолжат движение по установленной схеме.
Маршрутное такси №525 при движении в сторону Авлабари также будет следовать по указанной схеме.
Что касается маршрута №391, автобус с улицы Иванэ Джавахишвили будет направляться в сторону площади Европы, после чего через подъём Николоза Бараташвили соединится с проспектом Кетеван Мепе. В обратном направлении автобус будет двигаться по улицам Леха Качиньского и Бочорма, по проспекту Кетеван Мепе, подъёму Бараташвили и улице Коста Хетагурова, а затем с улицы Джавахишвили продолжит движение по установленной схеме.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет. Его похороны состоятся 22 марта в Сионском соборе.
