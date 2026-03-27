В жилом доме в Цхалтубо обнаружены тела супружеской пары
27.03.2026 14:36
В одном из жилых домов в Цхалтубо обнаружены мертвыми супруги. По существующей информации, они, предположительно, скончались от отравления в результате утечки природного газа.
Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве внутренних дел, расследование начато по статье 115 УК, что подразумевает доведение до самоубийства.
