В жилом доме в Цхалтубо обнаружены тела супружеской пары

27.03.2026 14:36





В одном из жилых домов в Цхалтубо обнаружены мертвыми супруги. По существующей информации, они, предположительно, скончались от отравления в результате утечки природного газа.



Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве внутренних дел, расследование начато по статье 115 УК, что подразумевает доведение до самоубийства.





