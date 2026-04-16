В Цалке привили более 2000 животных после подтверждения одного случая бешенства
16.04.2026 14:38
В муниципалитете Цалка, где был подтверждён случай бешенства и объявлен месячный карантин, вакцинированы 2000 голов крупного рогатого скота, 18 мелкого рогатого скота, 185 собак и 75 кошек, а также 5 свиней и 4 осла, сообщил мэр муниципалитета Цалки Илия Сабадзе в разговоре с информационным интернет агентством Interpressnews.
«Случай бешенства был подтверждён 6 апреля. Вирус передался от лисы к собакам. После этого мы проинформировали население города, и 8 апреля был объявлен месячный карантин – до 8 мая.
На месте уже проведены профилактические мероприятия. Процедуры продолжаются, при необходимости будут проведены дополнительные меры – профилактическая работа не прекращается.
В этом году у нас зафиксирован один случай бешенства. Несколько лет назад был аналогичный случай – вирус также передался от лисы к собаке, и тогда были проведены аналогичные профилактические меры», — заявил Сабадзе.
По данным Национального агентства продовольствия, заражённую бешенством лису загрызли четыре бездомные собаки. В результате в Цалкском муниципалитете в заражённом пункте и зоне риска был объявлен карантин и начаты противоэпидемические мероприятия.
