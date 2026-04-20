МВД Грузии устанавливает причину смерти в запертой квартире «монаха Николоза»

20.04.2026 15:54





МВД Грузии расследует причину смерти в Тбилиси затворника Наримана Макарашвили, известного также как «монах Николоз».



В конце прошлой недели он был обнаружен мертвым в своей квартире.



Нариман Макарашвили позиционировал себя как священнослужителя, несмотря на то, что десять лет назад был отстранен от проведения богослужений.



У него сформировался круг последователей, которые верили в его способность исцелять и совершать чудеса. У других он вызывал сомнения и воспринимался как представитель псевдорелигиозного движения.



Макарашвили вел уединенный образ жизни, находясь в затворничестве в своей квартире. И соблюдал молчание — общался с теми, кто приходил к его дому, через записки, пишет Sova.



Соседи неоднократно жаловались на большое количество людей, собиравшихся возле его дома. Последователи в разное время предоставляли ему жилье по разным адресам, что нередко становилось причиной конфликтов с полицией и соседями. Его дважды выселяли — сначала с улицы Барнова, затем с улицы Зестафони.



С 2016 года он проживал в пригороде Тбилиси Поничала, где его сторонники продолжали собираться для молитв. По словам представителей его паствы, в последний раз Макарашвили покидал квартиру 9 апреля. После этого, как утверждается, он не выходил на связь и не подавал признаков жизни.



В МВД Грузии сообщили, что по факту ведется расследование по статье 115 Уголовного кодекса, «доведение до самоубийства». По этой статье на первоначальном этапе часто квалифицируют факты ненасильственной смерти, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.



Ситуация возле дома монаха Наримана Макарашвили несколько раз обострялась за последние сутки. Его последователи требуют разрешения войти в дом , но сотрудники правоохранительных органов не позволяют. На месте произошли стычки между прихожанами и сотрудниками полиции.





