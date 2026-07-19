Один из магазинов в Тбилиси был ограблен в четвертый раз за месяц

19.07.2026 15:04





Филиал сети магазинов «Ори Набиджи» на Московском проспекте в Тбилиси, в четвертый раз за последний месяц подвергся ограблению.



Это уже второй случай кражи в данном филиале за последние две недели. Во время предыдущего инцидента, по распространенной информации, в магазин проникла группа несовершеннолетних, разбила стекло и похитила сигареты.



Размер ущерба, причиненного в результате последнего ограбления, пока не установлен. По факту произошедшего ведется расследование.



SOVA

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