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Один из магазинов в Тбилиси был ограблен в четвертый раз за месяц
19.07.2026 15:04
Филиал сети магазинов «Ори Набиджи» на Московском проспекте в Тбилиси, в четвертый раз за последний месяц подвергся ограблению.
Это уже второй случай кражи в данном филиале за последние две недели. Во время предыдущего инцидента, по распространенной информации, в магазин проникла группа несовершеннолетних, разбила стекло и похитила сигареты.
Размер ущерба, причиненного в результате последнего ограбления, пока не установлен. По факту произошедшего ведется расследование.
SOVA
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