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Один из магазинов в Тбилиси был ограблен в четвертый раз за месяц


19.07.2026   15:04


Филиал сети магазинов «Ори Набиджи» на Московском проспекте в Тбилиси, в четвертый раз за последний месяц подвергся ограблению.

Это уже второй случай кражи в данном филиале за последние две недели. Во время предыдущего инцидента, по распространенной информации, в магазин проникла группа несовершеннолетних, разбила стекло и похитила сигареты.

Размер ущерба, причиненного в результате последнего ограбления, пока не установлен. По факту произошедшего ведется расследование.


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