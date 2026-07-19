Зернохранилище в Тбилиси могут снести

19.07.2026 15:15





Речь идет о монументальном здании в Самгори. Как пишут в фейсбуке Тбилисской архитектурной биеннале, зернохранилище было одним из крупнейших промышленных предприятий города.



Сейчас здание находится в частной собственности и как сообщают активисты, на его месте собираются построить жилой комплекс.



«Потеря этого здания означала бы потерю части истории города. Предлагаемый проект рискует стереть этот след и заменить его еще одним огороженным пространством, оторванным от контекста и движимым лишь частными интересами», — заявили защитники здания. Они также собрали 300 подписей в защиту зарнохранилища.



10 июля, по сообщениям СМИ, начался снос здания. 15 июля у мэрии Тбилиси прошел митинг против разрушения зернохранилища.





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