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Зернохранилище в Тбилиси могут снести
19.07.2026 15:15
Речь идет о монументальном здании в Самгори. Как пишут в фейсбуке Тбилисской архитектурной биеннале, зернохранилище было одним из крупнейших промышленных предприятий города.
Сейчас здание находится в частной собственности и как сообщают активисты, на его месте собираются построить жилой комплекс.
«Потеря этого здания означала бы потерю части истории города. Предлагаемый проект рискует стереть этот след и заменить его еще одним огороженным пространством, оторванным от контекста и движимым лишь частными интересами», — заявили защитники здания. Они также собрали 300 подписей в защиту зарнохранилища.
10 июля, по сообщениям СМИ, начался снос здания. 15 июля у мэрии Тбилиси прошел митинг против разрушения зернохранилища.
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