Департамент миграции выдворил из Грузии 67 иностранных граждан

18.08.2026 10:47





Сотрудники Департамента миграции МВД Грузии в тесной координации с соответствующими подразделениями министерства в результате проведённых в последние дни мероприятий выдворили из Грузии 67 граждан иностранных государств.



В результате комплексных мероприятий, проведённых Департаментом миграции, из страны были выдворены граждане Турции, Индии, Египта, России, Азербайджана, Кубы, Армении, Пакистана, Узбекистана, Беларуси, Туркменистана, Ливана, Молдовы, Непала, Нигерии, Шри-Ланки, Китая и других государств — всего 67 человек.



В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в страну.





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