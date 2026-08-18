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Департамент миграции выдворил из Грузии 67 иностранных граждан


18.08.2026   10:47


Сотрудники Департамента миграции МВД Грузии в тесной координации с соответствующими подразделениями министерства в результате проведённых в последние дни мероприятий выдворили из Грузии 67 граждан иностранных государств.

В результате комплексных мероприятий, проведённых Департаментом миграции, из страны были выдворены граждане Турции, Индии, Египта, России, Азербайджана, Кубы, Армении, Пакистана, Узбекистана, Беларуси, Туркменистана, Ливана, Молдовы, Непала, Нигерии, Шри-Ланки, Китая и других государств — всего 67 человек.

В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в страну.


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