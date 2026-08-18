Власти обновят туристическую инфраструктуру у Столпа Кацхи и Монастыря Мгвимеви

18.08.2026 11:48





Фонд муниципального развития объявил тендер на подготовку проектно-сметной документации и проведение строительных работ. Предварительная стоимость проекта — 1,7 млн лари. Приём заявок начнётся 6 сентября и завершится 11 сентября.



◾️ Действующий монастырь Мгвимеви — средневековый монастырский комплекс XIII века, был основан в эпоху «Золотого века» Грузии, при царице Тамар, расположен в скале над ущельем реки Квирила в муниципалитете Чиатура



Планируется реконструировать бетонную и металлическую лестницы и пешеходную дорожку, установить защитные ограждения, обновить санитарные помещения и освещение, а также обустроить зоны отдыха и установить новые скамейки.



◾️ Столп Кацхи — около 40-метровый известняковый монолит, на вершине которого сохранились остатки средневекового монастырского комплекса и небольшая церковь IX–X веков.



Планируется построить пешеходную эко-тропу, установить защитные ограждения, обустроить новую смотровую площадку, информационные стенды и небольшую зону отдыха.



Согласно тендерной документации, работы должны проводиться с максимальным сохранением исторического облика объектов и природного ландшафта.





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