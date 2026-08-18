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Грузия попала в отчет Белого дома по китайской «теневой сети грузоперевозок»


18.08.2026   11:44


Согласно отчёту Белого дома, Китай использует третьи страны, в том числе Грузию, чтобы обходить тарифы США, -Об этом говорится в опубликованном Белым домом отчёте The Great Transshipment Scam.

Администрация президента США Дональда Трампа в отчёте называет 40 экономик, входящих в в китайскую «теневую сеть перевалки грузов».

Белый дом разделяет экономики, участвующие в «теневой сети перевалки грузов», на три категории.

В первую категорию входят страны и торговые блоки, которые принимают большие объёмы товаров, связанных с Китаем, сохраняя при этом диверсифицированную промышленную базу. В эту категорию входят Канада, Европейский союз, Индия, Израиль, Япония, Мексика, Южная Корея и Тайвань.

Вторая категория объединяет страны, имеющие значительную экономическую интеграцию с Китаем. В эту категорию входят Бразилия, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Турция и Вьетнам.

Третья категория включает «небольшие цели» Китая. Согласно отчёту Белого дома, в эту категорию входят небольшие экономики. Наряду с Грузией в неё входят Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Аргентина, Швейцария, Панама, Колумбия, Чили, Камбоджа, Объединённые Арабские Эмираты и другие страны.

«Азербайджан и Грузия обеспечивают транзит, консолидацию и сухопутно-морские связи посредством железных дорог и сухих портов», — говорится в отчёте.

Кроме того, в отчёте экономики, входящие в «теневую сеть перевалки грузов», разделены по функциональному принципу. Согласно отчёту, функциональная группа сухопутных узлов инициативы «Пояс и путь» включает Азербайджан, Грузию, Казахстан и Узбекистан.


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