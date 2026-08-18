|
|
|
Грузия попала в отчет Белого дома по китайской «теневой сети грузоперевозок»
18.08.2026 11:44
Согласно отчёту Белого дома, Китай использует третьи страны, в том числе Грузию, чтобы обходить тарифы США, -Об этом говорится в опубликованном Белым домом отчёте The Great Transshipment Scam.
Администрация президента США Дональда Трампа в отчёте называет 40 экономик, входящих в в китайскую «теневую сеть перевалки грузов».
Белый дом разделяет экономики, участвующие в «теневой сети перевалки грузов», на три категории.
В первую категорию входят страны и торговые блоки, которые принимают большие объёмы товаров, связанных с Китаем, сохраняя при этом диверсифицированную промышленную базу. В эту категорию входят Канада, Европейский союз, Индия, Израиль, Япония, Мексика, Южная Корея и Тайвань.
Вторая категория объединяет страны, имеющие значительную экономическую интеграцию с Китаем. В эту категорию входят Бразилия, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Турция и Вьетнам.
Третья категория включает «небольшие цели» Китая. Согласно отчёту Белого дома, в эту категорию входят небольшие экономики. Наряду с Грузией в неё входят Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Аргентина, Швейцария, Панама, Колумбия, Чили, Камбоджа, Объединённые Арабские Эмираты и другие страны.
«Азербайджан и Грузия обеспечивают транзит, консолидацию и сухопутно-морские связи посредством железных дорог и сухих портов», — говорится в отчёте.
Кроме того, в отчёте экономики, входящие в «теневую сеть перевалки грузов», разделены по функциональному принципу. Согласно отчёту, функциональная группа сухопутных узлов инициативы «Пояс и путь» включает Азербайджан, Грузию, Казахстан и Узбекистан.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна